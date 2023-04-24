Два клуба из Восточной конференции КХЛ заинтересованы в Хохлачеве

Как стало известно «СЭ», два клуба из Восточной конференции проявляют серьезный интерес к лидеру «Спартака» Александру Хохлачеву.

В нынешнем сезоне он установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 55 очков в 65 матчах.

Игрока не устраивают условия нынешнего контракта, в котором личные бонусы привязаны к попаданию команды в плей-офф.