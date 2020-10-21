Два гола Семина принесли «Витязю» победу над «Салаватом Юлаевым»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Салават Юлаев». Хозяева одолели соперника со счетом 4:3.

Победная шайба на счету нападающего Александра Семина. Он оформил дубль в этой встрече.

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«Витязь» (Подольск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Голы: Кадейкин — 5 (бол., Кугрышев), 17:22 — 0:1. Семин — 5 (Дэнфорт), 30:06 — 1:1. Дергачев — 4 (Моисеев, Ларичев), 35:25 — 2:1. Картаев — 1, 41:44 — 2:2. Ларсен — 3 (Хартикайнен), 49:07 — 2:3. Гребенщиков — 5 (Попов), 49:55 — 3:3. Семин — 6 (Паутов, Дэнфорт), 58:49 — 4:3.

Вратари: Ежов — Метсола (59:13 — 59:13, 59:38).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 28 (8+13+7) — 28 (10+9+9).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

21 октября. Подольск. ЛД «Витязь».