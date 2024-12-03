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Сегодня, 20:44

Душак: «Рад вновь встретиться со Звягиным в «Куньлуне»

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник минского «Динамо» Джозеф Душак заявил, что ему приятно играть с бывшим одноклубником Степаном Звягиным в «Куньлуне».

«Рад сыграть с ним снова. С тех пор, как я его не видел, он стал только лучше и во многом преуспел. «Флорида» сделала правильный выбор на драфте», — сказал Душак Legalbet.by.

Белорусский форвард Звягин перешел в «Куньлунь» на правах аренды. В текущем сезоне нападающий сыграл за «Динамо-Молодечно» в Betera-Экстралиге 20 матчей и набрал 10 (4+6) очков.

Источник: Legalbet.by
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Куньлунь Ред Стар
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