Душак: «Равная игра, и счет 4:3 это отражает»

Защитник минского «Динамо» Джозеф Душак прокомментировал поражение от «Трактора» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Равная игра, и счет 4:3 это отражает. Мы медленно начали матч, однако, во втором и третьем периоде переигрывали соперника. В концовке нам помешало удаление за нарушение численного состава, потому что очень сложно сравнять счёт в меньшинстве. У нас было много моментов в матче, но мы не смогли их реализовать. Я побил рекорд результативности среди защитников «Динамо»? Очень круто владеть теперь таким серьезным достижением. Конечно, хотелось бы еще победить в таком матче», — цитирует пресс-служба лиги Вудкрофта.

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 63 очка. «Динамо» находится на седьмой строчке в Западной конференции — 63 очка.