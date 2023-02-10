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Сегодня, 03:42

Душак: «Равная игра, и счет 4:3 это отражает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник минского «Динамо» Джозеф Душак прокомментировал поражение от «Трактора» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Равная игра, и счет 4:3 это отражает. Мы медленно начали матч, однако, во втором и третьем периоде переигрывали соперника. В концовке нам помешало удаление за нарушение численного состава, потому что очень сложно сравнять счёт в меньшинстве. У нас было много моментов в матче, но мы не смогли их реализовать. Я побил рекорд результативности среди защитников «Динамо»? Очень круто владеть теперь таким серьезным достижением. Конечно, хотелось бы еще победить в таком матче», — цитирует пресс-служба лиги Вудкрофта.

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 63 очка. «Динамо» находится на седьмой строчке в Западной конференции — 63 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/09/509624.html
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