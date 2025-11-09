Думбадзе — о победе над «Шанхай Дрэгонс»: «На «СКА Арене» было слышно только наших болельщиков»

Нападающий «Северстали» Давид Думбадзе прокомментировал «СЭ» победу в матче FONBET чемпионата КХЛ над «Шанхай Дрэгонс» (4:2).

— Мы готовились к тяжелой игре. Предыдущую встречу мы им проиграли, поэтому победа была для нас крайне важна. Матч именно так и сложился: мы удерживали минимальное преимущество почти всю игру, а соперник постоянно создавал проблемы. Однако, главное, что нам удалось выиграть, выстояв в концовке.

— Почему и с чем можете связать то, что ваше звено было крайне результативно?

— В предыдущих матчах у нас тоже возникали возможности забить, но сегодня мы смогли их реализовать. Возможно, нам немного больше повезло.

— На вашем счету дубль. Что помогло отличиться дважды?

— Мои партнеры. У нас отличная химия на льду, каждый помогает друг другу.

— На матче был целый сектор ваших болельщиков. Как вы оцениваете такую масштабную поддержку на выезде?

— Болельщиков было необычайно много. Мы чувствовали себя как дома — на «СКА Арене» было слышно только наших. Огромное им спасибо! Эта поддержка дает нам мощный заряд энергии, и играть при ней очень приятно. Мы очень ценим, когда люди приезжают издалека, тратят свои силы, чтобы быть с нами на матче. Это действительно бесценно. И мы всегда стараемся отблагодарить их, но сегодня это было особенно важно.

(Екатерина Смирнова)