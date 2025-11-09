Думбадзе — о победе над «Шанхай Дрэгонс»: «На «СКА Арене» было слышно только наших болельщиков»
Нападающий «Северстали» Давид Думбадзе прокомментировал «СЭ» победу в матче FONBET чемпионата КХЛ над «Шанхай Дрэгонс» (4:2).
— Мы готовились к тяжелой игре. Предыдущую встречу мы им проиграли, поэтому победа была для нас крайне важна. Матч именно так и сложился: мы удерживали минимальное преимущество почти всю игру, а соперник постоянно создавал проблемы. Однако, главное, что нам удалось выиграть, выстояв в концовке.
— Почему и с чем можете связать то, что ваше звено было крайне результативно?
— В предыдущих матчах у нас тоже возникали возможности забить, но сегодня мы смогли их реализовать. Возможно, нам немного больше повезло.
— На вашем счету дубль. Что помогло отличиться дважды?
— Мои партнеры. У нас отличная химия на льду, каждый помогает друг другу.
— На матче был целый сектор ваших болельщиков. Как вы оцениваете такую масштабную поддержку на выезде?
— Болельщиков было необычайно много. Мы чувствовали себя как дома — на «СКА Арене» было слышно только наших. Огромное им спасибо! Эта поддержка дает нам мощный заряд энергии, и играть при ней очень приятно. Мы очень ценим, когда люди приезжают издалека, тратят свои силы, чтобы быть с нами на матче. Это действительно бесценно. И мы всегда стараемся отблагодарить их, но сегодня это было особенно важно.
(Екатерина Смирнова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -