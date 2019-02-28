"Думаю, это урок для всех". Скабелка - о победе над "Торпедо"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после волевой победы во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ против "Торпедо" (5:4 ОТ) заявил, что эта игра станет уроком для всех. Клуб из столицы Казахстана отыгрался со счета 0:4.

- Думаю, это урок для всех, - приводит слова Скабелки официальный сайт "Торпедо". - Не буду много говорить по игре. Поблагодарю болельщиков, которые нас поддерживали. И команду.

Первый матч между этими командами завершился поражением "Торпедо" со счетом 1:4. Третья встреча пройдет 2 марта в Нижнем Новгороде.

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