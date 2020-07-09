Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал об эпидемиологических мерах, применяемых в клубе перед началом сборов и своем отношении к общим мерам лиги по борьбе с коронавирусом.

— Какая у вас позиция по сезону? Надо отложить старт турнира? Стоит ли начинать без зрителей?

— Без болельщиков хоккей совершенно не тот, что мы увидели во время матча со «Спартаком в плей-офф. Но современная действительность диктует новые обстоятельства.

— Директор клуба Евгений Кровопусков сказал, что если разрешат пускать только 10 процентов болельщиков, то он вообще никого не пустит. Мол, у клуба больше владельцев абонементов и он не хочет вносить сумбур.

— И я полностью поддерживаю это решение.

— Но вы что думаете? Стоит ли переносить турнир на более поздний срок? Стоит ли начинать играть без зрителей. Я вот не понимаю, какой смысл в турнире, который считается социальным проектом, без болельщиков.

— До 2 сентября еще есть время. Может быть, к этому времени вообще все ограничения снимут, может быть, найдут вакцину. Я думаю, что чемпионат переносить в любом случае не стоит.

— А какой у вас план, если кто-то из игроков будет инфицирован?

— Не надо паниковать — это нормальная жизненная ситуация. Посмотрите, сколько в Москве ежедневно заболевают, но и сколько выздоравливают. Если такое случится, то игрок просто отправляется на больничный, как бы это случилось при другой болезни. Не думаю, что стоит изолировать всю команду. Зачем это здоровым?

— Сейчас вы заперли на базе команду ВХЛ. Ну просидят они так 15 дней, а что потом?

— Да даже в такой изоляции есть риск заразиться. Просто мы его сейчас минимизировали, но затем все равно придется выходить.

— Клубы жалуются, что рекомендации Роспотребнадзора по тренировочному процессу невыполнимы.

— Они выполнимы, но все это потребует значительных трат. Но мы стараемся на той же базе соблюдать все предписанные меры.

— База маленькая, раздевалки тоже небольшие.

— В случае недостаточности площади раздевалок хоккеисты будут переодеваться группами. Большая нагрузка теперь ложится на докторов, на персонал команды. Но в Новогорске мы неоднократно дезинфицировали базу, проводим все необходимые мероприятия. (Алексей Шевченко)

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