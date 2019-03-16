"Думаю, будет тяжелая серия". Мартемьянов - о победе над "Салаватом"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после победы над "Салаватом" во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ (2:0) заявил, что его команда хорошо сыграла в обороне.

- Во-первых, хотелось бы поблагодарить болельщиков за горячую поддержку. Отдельное спасибо команде, в обороне ребята пластались. Подготовились неплохо – хорошая и добротная оборона была, - приводит слова Мартемьянова официальный сайт "Салавата". - Считаю, что сделали выводы после первого матча, и там, откуда шла угроза, мы это прикрыли. В атаке довольно-таки неплохо было, много бросков. Сегодня была нужна просто победа, мы этого добились, я благодарен команде

Никакой психологической победы не одерживали. Серия идет до четырех побед. Команды равны по игре, по мастерству и по всем линиям практически, и я думаю, что будет тяжелая серия.

Счет в серии равный: 1-1. Следующий матч пройдет 18 марта в Уфе.

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