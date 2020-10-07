Дубли Основина и Авцина принесли «Трактору» победу над «Куньлунем»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» со счетом 4:2.

В составе челябинцев по дублю оформили Александр Авцин и Вячеслав Основин. Китайский клуб ответил точными бросками Андрея Баканова и Лукаса Локхарта.

После этого матча «Трактор» с 16 очками расположился на шестом месте в Восточной конференции, «Куньлунь» с 3 очками — на последней строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Авцин — 1 (Карпухин, Косов), 2:15 — 1:0. Авцин — 2 (Огурцов, Карпухин), 24:00 — 2:0. Баканов — 1 (Локхарт, Уэрек), 27:14 — 2:1. Основин — 1 (Седлак, Гика), 27:57 — 3:1. Основин — 2 (мен., Карпухин), 40:50 — 4:1. Локхарт — 2 (Уэрек), 44:30 — 4:2.

Вратари: Вилл — Грубец (59:13).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (12+10+9) — 29 (7+12+10).

Судьи: Акузовский, Бирин.

7 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова. 3007 зрителей.