Дубли Клооса и Гончарука принесли «Торпедо» победу над минским «Динамо»

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло минское «Динамо» со счетом 6:3.

В составе нижегородцев шайбы забросили Брейди Остин, Семен Дер-Аргучинцев, по дублю на счету Джанлуки Клооса и Сергея Гончарука. Минчане ответили шайбой Райана Спунера и дублем Роба Клинкхаммера.

После этого матча «Торпедо» с 21 очком расположилось на седьмом месте Восточной конференции, «Динамо» с 24 очками — на четвертой строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

Голы: Клус — 5 (Остин, Мишарин), 8:06 — 1:0. Клинкхаммер — 8 (бол., Козун, Менелл), 11:09 — 1:1. Спунер — 2 (бол., Козун), 12:11 — 1:2. Клинкхаммер — 9 (бол., Козун, Спунер), 23:17 — 1:3. Остин — 3 (бол., Шенфельд), 29:56 — 2:3. Гончарук — 5 (Мишарин, Шварц), 42:00 — 3:3. Дер-Аргучинцев — 1 (Уайдмэн, Ураков), 42:48 — 4:3. Клус — 6 (бол., Пайгин, Шенфельд), 56:58 — 5:3. Гончарук — 6 (Ураков), 57:41 — 6:3.

Вратари: Серебряков — Колосов.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 43 (15+14+14) — 42 (17+14+11).

Судьи: Ансонс, Юдаков.

30 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».