Дубль Яшкина принес «Динамо» победу над ЦСКА

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло ЦСКА со счетом 4:3.

Дубль в составе хозяев оформил Дмитрий Яшкин, еще по одной шайбе забросили Вадим Шипачев и Теэму Пулкиннен. Армейцы ответили голами Ивана Телегина, Никиты Коростелева и Максима Шалунова.

После этого матча «Динамо» с 24 очками расположилось на пятом месте Западной конференции, ЦСКА с 36 очками — на первой строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Голы: Яшкин — 13 (Сергеев, Шипачев), 6:17 — 1:0. Телегин — 1 (Киселевич, Светлаков), 23:31 — 1:1. Шипачев — 9 (Кагарлицкий, Бойков), 26:15 — 2:1. Пулккинен — 7 (Линдберг), 38:01 — 3:1. Яшкин — 14 (Бойков, Кагарлицкий), 44:09 — 4:1. Коростелев — 3 (Попов), 54:07 — 4:2. Шалунов — 8 (бол., Киселевич, Окулов), 56:04 — 4:3.

Вратари: Еременко — Юханссон (58:17).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 16 (8+5+3) — 30 (10+8+12).

Судьи: Гофман, Фатеев.

1 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 2586 зрителей.