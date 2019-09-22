Дубль Войнова принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Куньлунь». Хозяева одержали победу со счетом 5:1.

Три очка набрал защитника омичей Вячеслав Войнов. На его счету дубль и результативная передача. Отметим, что Войнов забивает в третьем матче подряд.

«Авангард» набрал 13 очков и занимает второе место в Восточной конференции.

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«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Войнов — 3, 8:17 — 1:0. Фу — 2 (Йип), 13:45 — 1:1. Бек — 3 (бол., Войнов, Шумаков), 22:09 — 2:1. Грачев — 3 (Покка, Шумаков), 36:50 — 3:1. Войнов — 4 (бол., Клинкхаммер, Андригетто), 41:30 — 4:1. Шумаков — 3 (Грачев, Клинкхаммер), 57:10 — 5:1. Челиос — 1 (бол., Крэкнелл, Фрэм), 59:27 — 5:2.

Вратари: Судницин — Грубец.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 28 (5+13+10) — 29 (12+7+10).

Судьи: Наумов, Оленин.

22 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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