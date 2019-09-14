Дубль Вовченко помог «Северстали» победить «Динамо» по буллитам

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала «Динамо». Основное время встречи закончилось вничью со счетом 2:2.

В дополнительное время команды также не смогли забить. В серии буллитов точнее были игроки из Череповца.

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«Северсталь» (Череповец) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Вовченко — 2 (Трубачев, Гераськин), 6:15 — 1:0. Вовченко — 3 (Хабаров, Гераськин), 17:04 — 2:0. Круглов — 1, 28:11 — 2:1. Шипачев — 4 (бол., Хиетанен, Чайковски), 32:28 — 2:2.

Победный буллит: Трубачев.

Вратари: Подъяпольский — Бочаров.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 21 (6+4+10+1) — 22 (10+7+4+1).

Судьи: Акузовский, Беляев.

14 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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