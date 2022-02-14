Дубль Владислава Ушенина принес «Адмиралу» победу над «Сочи» в контрольном матче

«Адмирал» провел контрольный матч против «Сочи». Команда из Владивостока выиграла со счетом 2:0.

Дубль оформил нападающий «Адмирала» Владислав Ушенин.

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«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Вл. Ушенин — 1 (Верба, Вяч. Ушенин), 2:32 — 0:1. Вл. Ушенин — 2 (п.в.), 59:59 — 0:2.

Вратари: Брызгалов (57:36) — Лазушин.

Судьи: Беляев, Юдаков.

14 февраля. Сочи. ДС Большой.