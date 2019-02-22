Дубль Терещенко помог минскому "Динамо" победить "Йокерит"

Минское "Динамо" обыграло "Йокерит" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Дублем в составе клуба из столицы Белоруссии отметился форвард Алексей Терещенко.

"Йокерит" набрал 80 очков и занял 4-е место в Западной конференции. "Динамо" с 42 баллами расположилось на 11-й строчке.

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"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Минск) - 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Голы: Й.Б. Йенсен - 3 (О`Нилл), 0:48 - 1:0. Уиркош - 8 (бол., Терещенко), 3:21 - 1:1. Терещенко - 5 (бол., Уиркош, Блум), 17:05 - 1:2. Н. Йенсен - 21 (Мозес), 21:54 - 2:2. Хауден - 12 (Когалев, Лисовец), 27:05 - 2:3. Плэтт - 11 (бол., Грант), 37:40 - 3:3. Пулккинен - 15 (Лисовец, Парфеевец), 48:42 - 3:4. Терещенко - 6 (п.в., Хауден, Лисовец), 58:49 - 3:5.

Вратари: Запольски (58:14 - 58:49) - Карнаухов.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 30 (12+9+9) - 29 (14+9+6).

Судьи: Гамалей, Морозов.

22 февраля. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

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