Дубль Теденбю принес «Витязю» победу над «Сочи»

«Витязь» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе победителей дубль оформил Маттиас Теденбю, по шайбе забросили Каспарс Даугавиньш и Святослав Гребенщиков. У «Сочи» отметились Игорь Руденков и Никита Седов.

«Витязь» с 43 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, у «Сочи» 30 очков и 10-я строчка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Голы: Теденбю — 11 (Даугавиньш, Пыленков), 3:21 — 1:0. Даугавиньш — 13 (бол., Дэнфорт, Теденбю), 16:06 — 2:0. Руденков — 11 (Шмелев, Точицкий), 20:51 — 2:1. Гребенщиков — 8 (Моисеев), 21:09 — 3:1. Теденбю — 12 (Даугавиньш, Пыленков), 26:11 — 4:1. Седов — 1 (Колготин, Глотов), 35:38 — 4:2.

Вратари: Ежов — Третьяк (Кульбаков, 26:11, 59:11).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (10+11+2) — 41 (10+14+17).

Судьи: Гашилов, Лаврентьев.

8 января. Подольск. ЛД «Витязь».