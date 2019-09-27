Дубль Слепышева принес ЦСКА победу над «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало ЦСКА. Гости одержали победу со счетом 3:0.

Первую шайбу в сезоне забросил нападающий Иван Телегин, для которого это очко стало первым в сезоне. Еще одна шайба на счету Антона Слепышева. Он же в концовке встречи поразил пустые ворота.

ЦСКА набрал 19 очков и возглавил турнирнуб таблицу Западной конференции. Команда также лидирует во всем чемпионате.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Телегин — 1 (Карнаухов), 23:20 — 0:1. Слепышев — 3 (бол., Блажиевский, Окулов), 36:06 — 0:2. Слепышев — 4 (п.в., Телегин), 59:01 — 0:3.

Вратари: Линдбек (58:16 — 59:01) — Юханссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (13+11+8) — 25 (10+9+6).

Судьи: Гамалей, Кулев.

27 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

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