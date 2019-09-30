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Дубль Шумакова принес «Авангарду» победу над «Металлургом»

21:52
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Во встрече регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Металлург». Омичи одержали победу со счетом 3:2.

Дублем отметился нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Бек — 4 (бол., Семенов, Шумаков), 12:28 — 1:0. Шумаков — 4 (бол., Войнов, Бек), 26:36 — 2:0. Шумаков — 5 (Андригетто), 31:28 — 3:0. Галузин — 1 (Яковлев), 48:43 — 3:1. О`Делл — 3 (Козун), 59:15 — 3:2.

Вратари: Бобков — Галимов (Кошечкин, 31:28, 57:30 — 59:15, 59:23).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (12+13+9) — 29 (13+5+11).

Судьи: Беляев, Оскирко.

30 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu

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