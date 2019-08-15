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Дубль Романцева помог «Сибири» обыграть «Хомутов»

15 августа 2019, 21:00
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«Сибирь» в товарищеском матче обыграла «Хомутов» (5:2). В составе победителей дубль сделал Данил Романцев.

Товарищеский матч

«Хомутов» (Хомутов) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Романцев (Чесалин), 1:25 — 0:1. Романцев (Чесалин, Шаров), 10:24 — 0:2. Сухи (Жовинец, Коблизек), 15:59 — 1:2. Казаков -(Яковлев, Алексеев), 20:18 — 1:3. Хрпа (Свобода), 20:31 — 2:3. Чесалин (бол., Шаров), 51:06 — 2:4. Комаров , 58:43 — 2:5.

Вратари: Павлат — Красиков.

15 августа. Хомутов. Rocknet arena.

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