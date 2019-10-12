Дубль Пьянова принес «Авангарду» победу над рижским «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал рижское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 4:1.

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов сделал дубль. Это его первые шайбы в текущем сезоне. Кроме этого, 28-летний форвард забил два гола за матч впервые с 2015 года.

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«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Берзиньш — 2 (Эштон, Бартулис), 2:42 — 0:1. Пьянов — 1 (Войнов, Семенов), 8:34 — 1:1. Клинкхаммер — 4 (бол., Семенов, Шумаков), 20:45 — 2:1. Пьянов — 2 (Шумаков, Семенов), 24:53 — 3:1. Кошелев — 2 (Щербак, Грачев), 33:49 — 4:1.

Вратари: Бобков — Салак.

Штраф: 8 — 22.

Броски: 28 (4+14+10) — 22 (10+8+4).

Судьи: Акузовский, Раминг.

12 октября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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