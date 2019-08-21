Дубль Плотникова помог СКА обыграть «Торпедо» на турнире в Санкт-Петербурге
СКА одержал победу над «Торпедо» (6:1) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. В составе команды из Санкт-Петербурга дублем отметился Сергей Плотников, по разу — Владимир Ткачев, Илья Каблуков, Алексей Бывальцев и Виктор Тихонов.
За «Торпедо» единственный точный бросок нанес Павел Варфоломеев.
Турнир имени Пучкова проходит в Санкт-Петербурге.
Хоккей
Турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы: Плотников — 2, 0:20 — 1:0. Плотников — 3 (Дыбленко, Земченок), 13:28 — 2:0. Варфоломеев — 2 (Жафяров), 13:52 — 2:1. Ткачев — 3 (бол., Плотников, Бывальцев), 21:05 — 3:1. Каблуков — 1 (Кагарлицкий), 22:12 — 4:1. В. Тихонов — 5 (Кетов), 47:45 — 5:1. Бывальцев — 3 (Карпов, Кагарлицкий), 57:30 — 6:1.
Вратари: Хелльберг — Линдбек.
Судьи: Раводин, Цыплаков.
21 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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