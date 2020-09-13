Дубль Петерссона принес «Локомотиву» победу над «Трактором»

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 2:1.

На дубль Андре Петерссона челябинцы ответили точным броском Виталия Кравцова.

«Локомотив» с 8 очками расположился на втором месте в Западной Конференции, «Трактор» с 3 очками — на восьмой строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Петерссон — 1 (Марченко, Ткачев), 11:49 — 1:0. Петерссон — 2 (бол.), 16:20 — 2:0. Кравцов — 2 (бол., Гика, Оберг), 32:40 — 2:1.

Вратари: Коновалов — Вилл.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (13+9+6) — 32 (7+11+14).

Судьи: Оленин, Соин.

13 сентября. Ярославль. «Арена-2000». 1944 зрителя.