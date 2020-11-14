Дубль Косова помог «Трактору» обыграть «Куньлунь»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» со счетом 5:3.

В составе челябинцев дубль на счету Ярослава Косова, еще по шайбе забросил Сергей Телегин, Александр Авцин и Алексей Бывальцев. Хозяева ответили точными бросками Люка Локхарта, Дэнни Кристо и Алексея Торопченко.

После этого матча «Трактор» с 36 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Куньлунь» с 12 очками — на последней строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Голы: Телегин — 3 (Седлак, Оберг), 12:44 — 0:1. Авцин — 3 (мен., Основин), 22:55 — 0:2. Косов — 4 (мен., Карпухин), 36:58 — 0:3. Локхарт — 5 (Мерфи, Вонг), 38:02 — 1:3. Кристо — 4 (Шинкарук, Мерфи), 41:34 — 2:3. Косов — 5 (Карлин), 44:27 — 2:4. Торопченко — 4 (Лофквист, Уэллман), 59:42 — 3:4. Бывальцев — 7 (п.в.), 59:57 — 3:5.

Вратари: Шикин (59:06 — 59:57) — Вилл.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (8+11+12) — 39 (18+15+6).

Судьи: Ермолаев, Раминг.

14 ноября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».