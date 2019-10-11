Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал ЦСКА. Гости одержали победу со счетом 5:2. В составе армейцев дубль на свой счет записал защитник Богдан Киселевич.

Московский клуб одержал третью победу подряд и набрал 27 очков. У казанцев прервалась удачная серия из шести победных матчей подряд.

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«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Голы: Киселевич — 1 (Окулов), 9:26 — 0:1. Фисенко — 4 (бол.), 26:30 — 1:1. Вей — 7 (Слепышев, Секач), 26:46 — 1:2. Секач — 6 (Вей), 32:57 — 1:3. Киселевич — 2 (Секач), 36:26 — 1:4. Кормье — 5 (Петров, Азеведо), 48:05 — 2:4. Окулов — 5 (Мамин), 53:06 — 2:5.

Вратари: Рейдеборн (Билялов, 40:00, 58:12) — Сорокин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (2+12+12) — 30 (11+9+10).

Судьи: Раводин, Хрибик.

11 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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