Дубль Каюмова помог «Локомотиву» обыграть минское «Динамо»

На Кубке Латвийской железной дороги «Локомотив» выиграл у минского «Динамо» (5:3). Дубль у победителей сделал Артур Каюмов.

Кубок Латвийской железной дороги

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)

Голы: Ландер (Осипов, Н. Аверин), 18:41 — 1:0. Кудрявцев (бол., Крунвалль, Алексеев), 28:15 — 2:0. Эллиотт — 1 (бол., Шор, Готовец), 33:41 — 2:1. Демков (бол., А. Костицын, Степанов), 36:06 — 2:2. Паре (бол., Шор, Граньяни), 36:32 — 2:3. Каюмов — 1 (Рэтти, Афанасьев), 54:20 — 3:3. Полунин (Красковский), 54:46 — 4:3. Каюмов (п.в., Крунвалль), 59:54 — 5:3.

Вратари: Коновалов — Энрот (57:41 — 59:54).

Броски: 22 (4+11+7) — 31 (13+10+8).

Судьи: Ансонс, Фатеев.

25 августа. Рига. «Арена Рига».