Дубль Гребенщикова помог «Витязю» обыграть московское «Динамо»

«Витязь» выиграл у московского «Динамо» (5:4) в товарищеском матче. Дубль в составе победителей сделал Святослав Гребенщиков.

Товарищеский матч

«Витязь» (Подольск) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)

Голы: Гребенщиков — 4, 10:28 — 1:0. Ержабек — 1 (бол., Макеев), 21:42 — 2:0. Гребенщиков — 5, 22:59 — 3:0. Моисеев — 2 (Кулемин), 23:48 — 3:1. Петерссон — 2 (бол., Шипачев), 27:30 — 3:2. Монс — 3 (Чернов), 44:21 — 4:2. Чайковски — 1 (Шипачев), 46:26 — 4:3. Чернов — 6 (бол., Выглазов, Макеев), 50:08 — 5:3. Григорьев — 2, 58:34 — 5:4.

Вратари: Ежов — Бочаров (59:04).

Броски: 45 (13+18+14) — 54 (13+22+19).

Судьи: Морозов, Соин.

29 августа. Подольск. ЛД «Витязь».