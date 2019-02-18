Дубль Голышева принес "Автомобилисту" победу над "Нефтехимиком"

"Автомобилист" на домашней площадке одолел "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).

К середине первого периода хозяева льда вели со счетом 3:0. Шайбы забросили Анатолий Голышев, Георгий Белоусов и Стефан Да Коста. К началу второй двадцатиминутки нижнекамцы отыграли две шайбы усилиями Микаэля Руохомаа и Павла Порядина. До второго перерыва команды успели обменяться голами Найджела Доуса и все того же Порядина, а на 49-й минуте точку в игре поставил Голышев.

Благодаря этой победе, подопечные Андрея Мартемьянова набрали 91 очко в 60 матчах. Они продолжают лидировать в Восточной конференции КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Голы: Голышев - 18 (Да Коста), 3:00 - 1:0. Белоусов - 4 (бол., Казионов, Василевский), 4:14 - 2:0. Да Коста - 22 (Доус, Голышев), 10:57 - 3:0. Руохомаа - 9 (Пуустинен, Мусин), 13:47 - 3:1. Порядин - 6, 21:02 - 3:2. Доус - 28 (бол., Секстон), 25:03 - 4:2. Порядин - 7 (Хисамутдинов), 33:41 - 4:3. Голышев - 19 (Доус, Да Коста), 48:42 - 5:3.

Вратари: Коварж - Коротаев (Ежов, 4:14, 59:05).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 33 (10+12+11) - 28 (9+13+6).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

18 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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