Дубль Баранцева принес "Торпедо" первую победу в серии с "Барысом"

"Торпедо" переиграл "Барыс" в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ - 3:1.

В составе победителей дубль оформил Денис Баранцев, еще один гол на счету у Филипа Хольма. За клуб из столицы Казахстана шайбу забросил Мэтт Фраттин.

Счет в серии стал 2-1. Напомним, что в первом матче "Барыс" победил со счетом 4:1, во втором - 5:4 ОТ. Четвертая встреча пройдет в Нижнем Новгороде 4-го марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Барыс" (Астана) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Фраттин - 3 (бол., Боченски, Сведберг), 29:53 - 0:1. Баранцев - 1, 33:33 - 1:1. Хольм - 1 (мен.), 38:03 - 2:1. Баранцев - 2 (п.в.), 59:56 - 3:1.

Вратари: Браст - Карлссон (59:31 - 59:56).

Штраф: 20 - 63.

Броски: 21 (6+9+6) - 31 (8+8+15).

Судьи: Кулаков, Морозов.

2 марта. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Счет в серии: 2-1 (4:1, 5:4 ОТ, 1:2)

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