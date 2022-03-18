Дубакин подписал новый контракт с «Сибирью»

Нападающий «Сибири» Сергей Дубакин подписал с клубом новый двухлетний контракт.

«Сережа Дубакин с нами еще на два сезона В минувшем чемпионате 21-летний воспитанник «Сибири» он забросил свою первую шайбу в КХЛ, а всего за два сезона он провел 37 матчей за нашу команду. Желаем форварду прогресса и много игрового времени», — говорится в сообщении клуба.

В этом сезоне 21-летний хоккеист провел 16 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.