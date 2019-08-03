Дрю Шор стал новичком минского "Динамо"

Нападающий Дрю Шор пополнит состав минского "Динамо". Клуб заключил контракт с 28-летним форвардом, сообщает официальный сайт минчан.

– Дрю – универсальный нападающий, который может сыграть как в центре, так и на краю, – отметил генеральный директор команды Дмитрий Басков. – У него отличные индивидуальные навыки: катание, видение площадки, передачи... Например, в прошлом сезоне КХЛ он выиграл более шестидесяти процентов вбрасываний. В прежние годы Шор здорово помогал своим командам в большинстве и набирал около 0,7-0,8 очка в среднем за матч. Важно, что он едет в Минск в расцвете карьеры и хорошо знаком Крэйгу Вудкрофту по чемпионату Швейцарии. Думаю, у Дрю не возникнет проблем с адаптацией в команде.

По ходу прошлого сезона нападающий перешел в "Куньлунь". С января по февраль Шор провел 18 встреч и набрал 11 (6+5) очков.