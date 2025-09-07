Друг вратаря Драйдена: «Когда образовалась КХЛ, Кен хотел проехать ее всю, из Санкт-Петербурга до Калининграда»
Друг великого вратаря Кена Драйдена известный хоккейный менеджер Игорь Куперман в интервью «СЭ», посвященном умершему в пятницу канадскому голкиперу, рассказал о том, как тот относился к России и ее хоккеистам.
— В чем эта уникальность Драйдена выражалась?
— Например, на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде перед матчем США — СССР, который позже получил название «Чудо на льду», он поехал в Канаду на машине сдавать в университете экзамен по юриспруденции. Я спрашивал его потом: «Не мог перенести?» Не мог! Кен был редчайшим человеком поразительной разносторонности интересов и широты взглядов.
Его отец, Мюррей Драйден, занимался благотворительностью под лозунгом: «Каждому ребенку — по кровати и постельному белью», обеспечивал детей по всему миру. И Кен был таким же. Он хотел сделать Канаду, и так далеко не худшую страну в мире, еще лучше. Он, кстати, даже баллотировался в премьер-министры.
А когда исполнилось двадцать лет с момента моего переезда в Канаду, Кен неожиданно принес... грамоту от канадского правительства мне и моей семье. И там было написано: «Мы вас поздравляем и благодарим, что вы сделали Канаду еще лучше». Я просто обалдел! С того вечера у меня осталась фотография, где он сидит в свитере сборной России с буквой «С» и фамилией «Драйден» на спине, который я ему подарил, а я — в свитере «Монреаль Канадиенс», в свою очередь, его давнем подарке, с моей фамилией на спине по-русски.
Он очень хорошо относился к российским игрокам. Семь лет был президентом «Торонто Мэйпл Лифс», и при нем в команде всегда было много русских. Игорь Королев, Дмитрий Юшкевич, Даниил Марков и другие. А жена Кена, Линда, прекрасно общалась с их женами. В частности, с Верой Королевой, которая до сих пор здесь живет. Близкий товарищ Драйдена — Владислав Третьяк. Как-то, помню, Кен позвонил и сказал: «Как ты думаешь, Третьяк не обидится, если я в начале письма обращусь к нему — Владик?» — «Да наоборот, ему будет очень приятно!» — «Ну, хорошо!» А как здорово было видеть на церемонии увековечивания игрового номера Кена двух тогда еще достаточно молодых великих вратарей — Драйдена и Третьяка...
Когда КХЛ только образовалась, Драйден хотел проехаться по всем ее регионам с запада на восток, от Санкт-Петербурга до Владивостока. К сожалению, не получилось. Скажу так — по не зависящим от Кена причинам. Зато у него получилось написать и выпустить много книг. В последние несколько лет он очень много боролся за то, чтобы в НХЛ вообще запретили удары в голову. И написал даже книгу на эту тему...
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