Дронов: «Сели, поговорили и решили, что мы должны лучше играть в защите»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов подвел итоги пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (5:2).

«Перестроились, в общем, в серии. Стали по-другому играть, поняли, как играть командой — поговорили друг с другом. Отсюда и результат.

Какие детали поменяли? Сели, поговорили и решили, что мы должны лучше играть в защите. В первых двух матчах давали себе слабинку в зоне обороны. Добавили в этом, и от этого оттолкнулись.

Разница игр дома и в гостях? Да нет, как таковой нет — выходишь и работаешь. Там болельщики приехали, поддержали, было приятно их слышать. А здесь — так тем более! Думаю, в шестом матче Омск отдаст все силы, будут играть в силовую, наваливаться на ворота. Последний шаг — он трудный самый, нам тоже надо прибавить во всех компонентах и победить», — приводит слова Дронова сайт КХЛ.

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестая встреча пройдет 28 марта в Балашихе.