Дронов: «Сели, поговорили и решили, что мы должны лучше играть в защите»
Защитник «Металлурга» Григорий Дронов подвел итоги пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (5:2).
«Перестроились, в общем, в серии. Стали по-другому играть, поняли, как играть командой — поговорили друг с другом. Отсюда и результат.
Какие детали поменяли? Сели, поговорили и решили, что мы должны лучше играть в защите. В первых двух матчах давали себе слабинку в зоне обороны. Добавили в этом, и от этого оттолкнулись.
Разница игр дома и в гостях? Да нет, как таковой нет — выходишь и работаешь. Там болельщики приехали, поддержали, было приятно их слышать. А здесь — так тем более! Думаю, в шестом матче Омск отдаст все силы, будут играть в силовую, наваливаться на ворота. Последний шаг — он трудный самый, нам тоже надо прибавить во всех компонентах и победить», — приводит слова Дронова сайт КХЛ.
«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестая встреча пройдет 28 марта в Балашихе.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|3 - 2
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
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СКА – Спартак
|2 : 1