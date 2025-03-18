Дронов прокомментировал победу над СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ

Защитник «Трактора» Григорий Дронов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над СКА (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Я не сказал бы, что мы прям плохо начали. Они в большинстве забили. Да, можем лучше, но нормально сыграли. Да, пропустили гол в меньшинстве, заскочила шайба, но ничего страшного. Главное, что выиграли. Хороший матч. Такая, предподготовка к плей-офф, несколько недель осталось. Поэтому такие матчи, как этот и прошлый, с «Авангардом», — это достаточно серьезная проверка. И мы рады, что мы все целиком, одним кулаком идем командой», — сказал Дронов.

У СКА очень серьезный подбор игроков, поэтому всегда на них есть дополнительный настрой. Сильная команда. Да, может быть, у них не всегда все получается, но никогда нельзя с ними играться, так сказать. Надо выходить и играть с ними, — сказал Дронов «СЭ».