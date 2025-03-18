Дронов прокомментировал победу над СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ
Защитник «Трактора» Григорий Дронов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над СКА (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Я не сказал бы, что мы прям плохо начали. Они в большинстве забили. Да, можем лучше, но нормально сыграли. Да, пропустили гол в меньшинстве, заскочила шайба, но ничего страшного. Главное, что выиграли. Хороший матч. Такая, предподготовка к плей-офф, несколько недель осталось. Поэтому такие матчи, как этот и прошлый, с «Авангардом», — это достаточно серьезная проверка. И мы рады, что мы все целиком, одним кулаком идем командой», — сказал Дронов.
У СКА очень серьезный подбор игроков, поэтому всегда на них есть дополнительный настрой. Сильная команда. Да, может быть, у них не всегда все получается, но никогда нельзя с ними играться, так сказать. Надо выходить и играть с ними, — сказал Дронов «СЭ».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -