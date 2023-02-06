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Сегодня, 05:11

Дронов о победе над «Трактором»: «За этот матч надо цепляться и продолжать»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 ОТ).

«Хорошие впечатления, но на этом не надо останавливаться, нужно добавлять дальше с каждой игрой. В принципе, неплохо играли. За этот матч надо цепляться и продолжать. Я всегда, в принципе, нацелен на ворота, просто в этот раз больше долетало. Конечно, для каждого хоккеиста, я думаю, немаловажно — набирать очки, забивать. Это всегда дает уверенность, особенно, когда голы забиваешь. Как-то чувствуешь себя больше раскрепощенным, меньше нервничаешь», — приводит слова Дронова официальный сайт КХЛ.

«Магнитка» (72 очка) прервала серию из четырех поражений подряд и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Трактор» — 10-й на Востоке с 59 очками.

Григорий Дронов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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9 Спартак 59 25 34 58
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11 Сочи 58 7 51 23
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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