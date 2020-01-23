КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Драматическая развязка Зеленого дерби. Вратарь «Салавата» преждевременно отпраздновал победу

22:24
Станислав Галиев. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Станислав Галиев. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Теги:

Курьезный момент произошел в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Основное и дополнительное время Зеленого дерби завершилось вничью — 2:2.

В решающей попытке нападающий казанцев Станислав Галиев бросил во вратаря Юху Метсолу, финский голкипер уфимцев победно вскинул руки вверх, однако шайба подлетела вверх и парашютом опустилась за его спиной.

В серии до первого промаха игроки «Салавата Юлаева» не использовали свои попытки, а победную попытку реализовал форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир