Драматическая развязка Зеленого дерби. Вратарь «Салавата» преждевременно отпраздновал победу

Курьезный момент произошел в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Основное и дополнительное время Зеленого дерби завершилось вничью — 2:2.

В решающей попытке нападающий казанцев Станислав Галиев бросил во вратаря Юху Метсолу, финский голкипер уфимцев победно вскинул руки вверх, однако шайба подлетела вверх и парашютом опустилась за его спиной.

Никогда не радуйтесь раньше времени pic.twitter.com/SsMA5r3KoP — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 23, 2020

В серии до первого промаха игроки «Салавата Юлаева» не использовали свои попытки, а победную попытку реализовал форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо.