Драматическая развязка Зеленого дерби. Вратарь «Салавата» преждевременно отпраздновал победу
22:24
Курьезный момент произошел в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Основное и дополнительное время Зеленого дерби завершилось вничью — 2:2.
В решающей попытке нападающий казанцев Станислав Галиев бросил во вратаря Юху Метсолу, финский голкипер уфимцев победно вскинул руки вверх, однако шайба подлетела вверх и парашютом опустилась за его спиной.
Никогда не радуйтесь раньше времени pic.twitter.com/SsMA5r3KoP— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 23, 2020
В серии до первого промаха игроки «Салавата Юлаева» не использовали свои попытки, а победную попытку реализовал форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо.
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