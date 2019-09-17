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Драки КХЛ: Петухов уложил Столярова

19:21
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Нападающий «Спартака» Геннадий Столяров подрался с форвардом «Барыса» Егором Петуховым в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ в Алматы.

Хоккеист казахстанской команды въехал в соперника рядом с собственной лавкой, но форвард красно-белых удержался о борт, догнал Петухова и уложил его парой увесистых ударов. Оба участника потасовки получили по 2+2 штрафные минуты. Встреча завершилась победой «Барыса» (3:0).

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