Драки КХЛ: Петухов уложил Столярова

Нападающий «Спартака» Геннадий Столяров подрался с форвардом «Барыса» Егором Петуховым в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ в Алматы.

Хоккеист казахстанской команды въехал в соперника рядом с собственной лавкой, но форвард красно-белых удержался о борт, догнал Петухова и уложил его парой увесистых ударов. Оба участника потасовки получили по 2+2 штрафные минуты. Встреча завершилась победой «Барыса» (3:0).

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