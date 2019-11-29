Русский подрался с белорусом. Мощнейшая заруба двух великанов в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и минским «Динамо» состоялась крутая драка. Защитник гостей Олег Евенко схватился с форвардом ярославцев Александром Свитовым. Судьи, к счастью, не рискнули растаскивать хоккеистов, и зрители увидели эффектный бой. Не супердинамичный, но довольно продолжительный — он шел почти минуту. После долгого обмена ударами Свитов все-таки оказался на льду, но сразу же поднялся.

Олег Евенко VS Александр Свитов.

Отличный бой ? pic.twitter.com/0NrXuYk5h2 — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) November 29, 2019

28-летний Евенко — в пятерке самых высоких хоккеистов лиги (201 сантиметр, 105 килограмм), 37-летний Свитов — в пятерке самых тяжелых (195 сантиметров, 114 килограмм). По габаритам с ними поспорить могут лишь немногие в КХЛ — только парни вроде Никиты Трямкина или Марко Анттилы.

Для белоруса эта драка уже не первая в этом сезоне: он отмутузил форварда «Салавата» Владимира Жаркова.

Немало Евенко дрался и за океаном, когда играл в АХЛ.

А драки Свитова уже давно вошли в число «классики» боев КХЛ. Вспомните побоище с Дамиром Рыспаевым.

Или с Джоном Мирасти.

И Свитов, и Евенко получил по пять минут за драку.

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