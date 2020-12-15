Форвард «Ак Барса» Найджел Доус подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (4:1).

«Первый период не был таким хорошим, может мы были медленными или устали. «Йокерит» играл лучше, чем в прошлый раз. Но постепенно вся игра наладилась, и мы смогли извлечь выгоду из большинства.

Очевидно, что забивать голы — это моя работа. Яшкин играет здорово. Не думаю, что для меня цель выиграть гонку снайперов — важно, чтобы команда побеждала», — приводит слова Доуса официальный сайт КХЛ.