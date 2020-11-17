Доус: «Сейчас для меня деньги не стоят на первом плане»

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус объяснил, почему решил продолжит карьеру в команде из Казани.

— Эти летом я вдумчиво подходил к выбору нового клуба. Хотелось играть в команде, которая точно будет бороться за Кубок Гагарина, — цитирует форварда «Бизнес Online». — Раньше я играл за неплохие команды, но у нас не получалось выходить далеко в плей-офф. Я считаю, что «Ак Барс» — успешный выбор для меня. Я рад, что оказался в Казани.

— Была информация, что вы долго не могли найти команду из-за больших финансовых запросов. Это правда?

— Нет, это не правда. Я провел в КХЛ несколько хороших сезонов в командах, где у меня были достаточно большие контракты. Сейчас для меня деньги не стоят на первом плане. Я хочу играть в команде с хорошим составом, которая будет бороться за Кубок Гагарина. Конечно, я не стал бы играть в «Ак Барсе» бесплатно, но и никаких заоблачных требований не выставлял.

— «Ак Барс» ведь изначально не претендовал на вас. Как вы узнали об интересе клуба?

— Примерно в середине июля. Мне об этом рассказал мой агент. До этого Казань тоже интересовалась мной, но в июле был уже предметный интерес. Мы быстро пришли к соглашению, не было никаких долгих переговоров.

— Тот факт, что «Ак Барс» будет претендентом на Кубок Гагарина, ключевой в вашем выборе?

— Да, это очень важно для меня. Я знал, что «Ак Барс» — это топ-клуб с отличным составом и тренерским штабом. Когда я играл за «Автомобилист», всегда видел, что у «Ак Барса» есть свой стиль. Мне очень нравилось, как они играют. И для меня важно, что каждый год «Ак Барс» далеко проходит в плей-офф. Думаю, если бы не коронавирус в прошлом сезоне, команда была бы близка к победе в Кубке Гагарина.