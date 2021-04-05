Доус: «Серия далека от завершения»

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус подвел итоги второго матча финала «Востока» с «Авангардом» (0:2, 0-2).

— Много не скажешь, мы проиграли, а в плей-офф важны только победы, — цитирует Доуса сайт казанцев.

— Как вы прокомментируете свою игру? У вас есть моменты, но шайба не идет в ворота.

— Да, в обоих матчах у меня были ранние возможности забить, я дважды не попал по пустым воротам. Если бы забил, мы бы получили совершенно разные игры. Мне нужно быть лучше, и я буду лучше.

— «Авангард» блокирует по 30 бросков, насколько это удивляет «Ак Барс», была ли команда готова к этому?

— Не удивляет, мы четыре раза играли с ними в сезоне, видели их хоккей. Они хорошо играют в защите, много блокируют, но у нас есть моменты — пока их вратарь спасает или мы упускаем шансы. Надо продолжать работать, серия далека от завершения, я чувствую уверенность в раздевалке, команда готова вернуться в серию.

— В состав вернулось ваше сочетание с Виктором Тихоновым и Виктором да Костой. Какие впечатления?

— Стеф — отличный хоккеист, он многое принес в наше звено. Приятно снова видеть его на льду, у нас отличная химия, он здорово провел первый матч после возвращения. Постараемся строить игру от этого и создавать больше моментов.