Доус прокомментировал свой хет-трик в ворота «Северстали»

Форвард «Ак Барса» Найджел Доус подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:2).

«Считаю, что мы хорошо начали матч. Рад, что смогли забросить две шайбы. После матча с «Авангарда» я был зол не из-за того, что не забил, а из-за того, что мы проиграли. Бывают матчи, где у тебя много шансов, но ты не забиваешь. А бывает наоборот. Рад, что сегодня получилось забить. Партнеры пытались отдать мне передачу в концовке игры, когда мы вели в три шайбы. Если бы счет был другим, они бы по-другому использовали моменты», — приводит слова Доуса официальный сайт КХЛ.