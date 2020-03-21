Доус покинет «Автомобилист»

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» не планирует продлевать контракт с нападающим Найджелом Доусом.

В сезоне-2019/20 35-летний канадец, выступающий за сборную Казахстана, набрал 50 (20+30) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-5». В плей-офф на его счету 1 передача в 5 играх при «-2».

Напомним, «Автомобилист» проиграл в первом раунде плей-офф КХЛ «Сибири» со счетом 1-4. Доус зарабатывал 150 миллионов рублей в год. Бонусная часть составляла 40 миллионов. (Игорь Еронко)