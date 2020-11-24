Форвард «Ак Барса» Найджел Доус подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (0:3).

«Мы плохо начали матч, они выигрывали единоборства, они были лучше готовы, чем мы. Когда сломал клюшку, то был очень расстроен, так как не попал в пустые ворота. Мы знали, что «Авангард» хорошо играет в меньшинстве, но мы делали не те вещи в большинстве. Я должен улучшать свою игру и больше помогать команде», — приводит слова Доуса официальный сайт КХЛ.