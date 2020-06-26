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Доус не перейдет за «Барыс»

14:10
Найджел Доус. Фото ХК «Барыс».
Найджел Доус. Фото ХК «Барыс».
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Форвард сборной Казахстана Найджел Доус не будет выступать за «Барыс» в следующем сезоне КХЛ. Об этом сообщает Vesti.kz.

«Переговоры о переходе Найджела Доуса «Барыс» не ведет», — цитирует источник пресс-службу клуба.

35-летний нападающий отыграл за «Барыс» семь сезонов (С 2011 по 2018 год). В 415 матчах за команду он набрал 376 (217+159) очков. С 2018 по 2020 год он играл за «Автомобилист». В прошлом сезоне у него 50 (20+30) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и одно очко за результативный пас в пяти матчах плей-офф.

Дополнительная информация:

https://vesti.kz/khl/282059/

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