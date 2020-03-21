Доус не исключил возможность возвращения в «Барыс»

Форвард «Автомобилиста» и сборной Казахстана Найджел Доус заявил, что не исключает возможности возвращения в «Барыс».

35-летний Доус играл в «Автомобилисте» с 2018 года. Контракт форварда с клубом истекает 30 апреля. Доус до перехода в «Автомобилист» провел семь сезонов в казахстанском «Барысе».

Хоккеист занимает третье место в списке лучших снайперов в истории КХЛ (267 голов) и пятое — в списке лучших бомбардиров (501 очко в 547 матчах).

— Не говорю «нет», не говорю «да». Есть много команд, в форме которых я был бы счастлив сыграть, — цитирует «РИА Новости» Доуса.