Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев ответил на вопросы журналистов после выездного поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Металлурга» (1:2).

— Игра была неплохая, — отметил Ковалев. — Нам было тяжело из-за удалений. Не хватило энергии хорошо сыграть «пять на пять». Думаю, ребята выступили достойно. Команда собрана буквально за две недели. Не было бы столько удалений, игра бы сложилась по-другому.

Мы почти три недели тренируемся в Мытищах. Конечно, идут какие-то изменения во дворце, и мы работаем на тренировочном катке. Но это нам не вредит — подготовка продолжается. Команда собралась за короткое время, поэтому нам приходится много тренироваться. Мы отработали 10 дней без выходных, потом ребята получили выходной.

Приезд иностранцев? Вам, наверное, сначала нужно определиться. Когда у нас иностранцы играли, все говорили, что нет русских. Теперь вы просите, чтобы приехали иностранцы. На данный момент я не могу концентрироваться на иностранцах и их приезде. Сейчас у меня есть ребята, которые за короткое время сборов доказали, что достойны быть в команде.

Гол на последней секунде? Это подъем для самих ребят. Не то, что мы не можем забить какое-то время. У нас были неплохие тренировочные игры, и мы знаем, что можем забивать. Просто сегодня не хватило завершения, ребята подустали на удалениях. Все думали, что эта команда будет проигрывать и дальше как в Ярославле — 0:7. Но та игра была другой. Мы пробовали сочетания, пробовали наигрывать какие-то элементы. 2:1 — достойный результат для команды, которая собрана за короткое время. (Михаил Скрыль)