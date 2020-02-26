Достанко и Дадонов покинули минское «Динамо»
21:37
Минское «Динамо» расторгло контракты с защитником Романом Достанко и нападающим Евгением Дадоновым. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракты расторгнуты по согласию сторон.
Также сообщается, что хоккеисты отправились в солигорский «Шахтер», выступающий в белорусской Экстралиге.
25-летний Достанко набрал 3 (1+2) очка в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. У 27-летнего Дадонова 3 (2+1) очка в 32-х играх.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/roman-dostanko-i-evgeniy-dadonov-otpravilis-v-shakhtyer/
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