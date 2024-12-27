Дорожко в результате обмена перейдет из «Витязя» в СКА

Как стало известно «СЭ», «Витязь» обменяет вратаря Максима Дорожко в СКА.

Хоккеист выступает за подмосковную команду с 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер провел 29 матчей, отражая 92,5% бросков по своим воротам при коэффициент надежности 2.67.

СКА под руководством Романа Ротенберга занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 50 очками после 39 игр.