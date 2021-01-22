Допустимая вместимость арены «Динамо» с 27 января составит 50 процентов

Допустимая квота болельщиков на домашних матчах московского «Динамо» увеличена до 50 процентов, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

21 января власти Москвы отменили ряд ограничений для работы культурных учреждений столицы. На спортивные мероприятия теперь могут попасть 50 процентов посетителей от вместимости арены.

Ранее квота на «ВТБ-Арене» была 25 процентов от общей вместимость. Правила вступят в силу с 27 января.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 48 матчах.