Домашние игры «Йокерита» в плей-офф пройдут без зрителей

«Йокерит» в официальном Twitter выступил с заявлением по ситуации с эпидемией коронавируса.

«Правительство Финляндии призвало организаторов крупных мероприятий рассмотреть возможность их отмены, чтобы бороться с распространением новой эпидемии коронавируса. Любое мероприятие с участием более 500 человек было отменено. Оставшиеся игры плей-офф будут закрыты для болельщиков», — отмечено в заявлении.

В полуфинале Западной конференции «Йокерит» встретится со СКА.