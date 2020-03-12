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Домашние игры «Йокерита» в плей-офф пройдут без зрителей

16:11
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«Йокерит» в официальном Twitter выступил с заявлением по ситуации с эпидемией коронавируса.

«Правительство Финляндии призвало организаторов крупных мероприятий рассмотреть возможность их отмены, чтобы бороться с распространением новой эпидемии коронавируса. Любое мероприятие с участием более 500 человек было отменено. Оставшиеся игры плей-офф будут закрыты для болельщиков», — отмечено в заявлении.

В полуфинале Западной конференции «Йокерит» встретится со СКА.

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